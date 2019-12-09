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Общество / Мода

Ольга Новичкова: Я сделала макияж с акцентом на глаза

9 декабря 2019 года, 15:24

Визажист проекта "Модная революция" Ольга Новичкова рассказала, как работала с Ларисой Васильевой:

-Для нашей героини Ларисы я выбрала легкий макияж с акцентом на глазах. Чтобы сделать образ более нарядным, на верхнее веко добавила красивый сияющий пигмент холодного бежевого оттенка. У Ларисы хорошая кожа, поэтому я использовала легкий увлажняющий тональный крем. Завершила макияж при помощи сияющих румян, которые прекрасно освежают лицо.

Полностью преображение Ларисы Васильевой можно посмотреть здесь. 



Ольга Новичкова: Я сделала макияж с акцентом на глаза
Завершающий штрих - сияющие румяна
Фото Татьяна Родина
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