Ольга Новичкова: Я сделала макияж с акцентом на глаза

Визажист проекта "Модная революция" Ольга Новичкова рассказала, как работала с Ларисой Васильевой:

-Для нашей героини Ларисы я выбрала легкий макияж с акцентом на глазах. Чтобы сделать образ более нарядным, на верхнее веко добавила красивый сияющий пигмент холодного бежевого оттенка. У Ларисы хорошая кожа, поэтому я использовала легкий увлажняющий тональный крем. Завершила макияж при помощи сияющих румян, которые прекрасно освежают лицо.

Полностью преображение Ларисы Васильевой можно посмотреть здесь.







