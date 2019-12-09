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Культура

Записать на мастер-класс по изготовлению рождественских ангелов могут жители Пскова

9 декабря 2019 года, 14:11

В связи с открытием выставки «Коллекция уникальных вещей», в псковском Доме ремесел (улица Некрасова, дом 8, первый этаж) начинают работать субботние авторские мастер-классы по изготовлению кукол в различных техниках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Открывает серию обучающих занятий мастер-класс по изготовлению рождественских ангелов. Первое занятие состоится 14 декабря с 11.00 до 14.00. Второе по этой тематике состоится 21 декабря в то же время. Занятие проводит художница Мария Воробьева. Все материалы, заготовки, выкройки предоставляются автором и входят в стоимость занятий. С собой необходимо иметь ножницы, нитки, иголки, фурнитуру для украшения (кружево, тесьму, бусины).

Предварительная запись обязательна.

Справки по телефонам: 62-23-34 и 66-17-49.

Электронный адрес: remeslo@ocntpskov.ru

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