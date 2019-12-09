Один миллион рублей будет взыскан с бывшего работника Центра социального обслуживания в Пыталово

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в мае нынешнего года в связи с истечением сроков давности уголовное дело, возбужденное против работника районного Центра социального обслуживания, было прекращено. Женщина обвинялась в мошенничестве при получении выплат.

Подсудимая не возражала и понимала последствия прекращения уголовного преследования.

Прокуратура района на основании материалов уголовного дела направила в суд направлено исковое заявление о взыскании с бывшего работника Центра социального обслуживания причиненного ущерба.

Суд удовлетворил исковые требования постановил взыскать с женщины более 900 000 рублей.