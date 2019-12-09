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Культура

Новогодние венки выставят на ярмарке «ART-ель» мастера Ирина Нилова и Виктория Канцерева

9 декабря 2019 года, 11:41

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Рождественский венок для новогодней ярмарки «ART-ель» приготовили Ирина Нилова и Виктория Канцерева. Венок послужит отличным украшением для дома и создаст новогоднее настроение.

Новогодние венки выставят на ярмарке «ART-ель» мастера Ирина Нилова и Виктория Канцерева
Фото предоставлено Ириной Ниловой и Викторией Канцеревой.
Творчеством мастера занимаются давно, пробовали себя в разных направлениях - от вышивки до скрапбукинга, на данный момент выбрали эко-направление. Делают авторские украшения для декора интерьера, каждое - индивидуально. Ими можно украсить новогодний стол, повесить на входную дверь, создать атмосферу праздника и уюта.

Новогодние венки выставят на ярмарке «ART-ель» мастера Ирина Нилова и Виктория Канцерева
Фото предоставлено Ириной Ниловой и Викторией Канцеревой.

Венок изготовлен только из природных материалов, заготовка которых проходила еще в сентябре. Затем все материалы высушивались естественным способом около печи в деревенском доме. На изготовление одного венка уходит три-пять часов, но если идея уже в голове, то возможно более быстрое исполнение.


Новогодние венки выставят на ярмарке «ART-ель» мастера Ирина Нилова и Виктория КанцереваИрина Нилова и Виктория Канцерева,
мастера
Новогодние венки выставят на ярмарке «ART-ель» мастера Ирина Нилова и Виктория Канцерева
Фото предоставлено Ириной Ниловой и Викторией Канцеревой.
Кроме венков на ярмарке можно будет найти и елочки из шишек. новогодний стол, повесить на входную дверь, создать атмосферу праздника и уюта!  

Новогодние венки выставят на ярмарке «ART-ель» мастера Ирина Нилова и Виктория Канцерева
Фото предоставлено Ириной Ниловой и Викторией Канцеревой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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