Ирина Григорьева: Участница «Модной революции» протестировала новинки компании

Директор псковского офиса компании «AROMA home & spa therapy» Ирина Григорьева рассказала о своей работе на проекте "Модная революция" с участницей Ларисой Васильевой.

Я презентовала Ларисе наш эксклюзивный комплексный спа-уход за кожей рук. В составе каждого нашего продукта присутствуют натуральные масла и витамин Е. Сначала мы очистили кожу рук солевым спа-скрабом «Имбирь-лимон». Скраб способствует очищению и регенерации клеток кожи. Затем нанесли твердое крем-масло «Золотой Янтарь», которое идеально в осенне-зимний период увлажняет и восстанавливает участки сухой кожи. После окутали руки в перчатки на 15 минут. В завершение спа-процедуры Ларисе нанесли масло для ногтей и кутикулы, которое обладает великолепным смягчающим, питательным и влагоудерживающим действием. Также Лариса протестировала новинку компании — омолаживающий крем для рук. Руки «бархатные», «нежные», «как у младенца» — так описала Лариса свои ощущения после процедуры.

Полностью преображение Ларисы Васильевой можно посмотреть здесь.



