Ремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе завершится в конце 2021 года

В Дедовичском районе начался капитальный ремонт моста через реку Шелонь. На эти цели выделено более 715 миллионов рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Подрядчику предстоит заменить береговые и промежуточные опоры, пролетное строение моста и мостовое полотно, а также устроить водоотвод и деформационные швы, провести отсыпку и укрепление конуса.

В рамках ремонта предполагается создание лестничных сходов, подъездов, металлического оцинкованного барьерного и перильного ограждения. В плане также намечена организация наружного освещения, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Кроме того на время работ компания обязуется построить временную дорогу для объезда участка ремонта.

Ремонт должен быть завершён до 30 ноября 2021 года.

Отметим, мост был построен 50 лет назад и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.