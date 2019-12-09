Уроженка Пскова Оксана Фёдорова раскритиковала в «Инстаграм» конкурс «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Мисс Вселенная – 2002», телеведущая, знаменитая уроженка Пскова Оксана Фёдорова на своей страничке в «Инстаграм» раскритиковала конкурс «Мисс Вселенная – 2019».

«Конкурсантки стали более стандартизированы. Очень похожи друг на друга, что делает конкурс не таким разнообразным», - написала она.

По словам Оксаны Фёдоровой, в 2002 году конкурс развернул её жизнь на 180 градусов:

«Изменилось всё – окружение, работа, место жительства. После моей победы на конкурсе брюнетки до сих пор не сдают свои позиции».

Телеведущая отметила, что 17 лет назад ещё не было социальных сетей, чтобы оперативно выкладывать информацию о конкурсе. Зато сейчас все могут наблюдать закулисную жизнь и многие интересные моменты.

Напомним, в сентябре 2002 года Оксана Федорова, через несколько месяцев после победы в конкурсе красоты и таланта, была лишена титула и короны. Причина - отказ выполнять традиционные обязанности «королевы красоты».