В Пскове работает выставка, посвящённая георгиевским кавалерам и кавалерам ордена Славы

В понедельник, 9 декабря, в 12.00 в Пскове на Могиле Неизвестного солдата состоится торжественный митинг, посвященный Дню Героев Отечества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Кроме того, в здании Государственного архива Псковской области (Псков, улица Петрова, дом 1) уже работает выставка копий документов «За службу, храбрость и личное мужество». Выставка посвящена георгиевским кавалерам и кавалерам ордена Славы.

Выставка проработает до 20 декабря. Режим работы: понедельник – четверг, с 9.00 до 17.00, пятница, с 9.00 до 15.00. Вход бесплатный, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Напомним, День Героев Отечества – памятная дата, которая отмечается в России ежегодно, 9 декабря.