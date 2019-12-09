Серьги из дерева приготовила для новогодней «ART-ели» мастер Юлия Полушкина

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря , можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Я делаю украшения ручной работы и каждое из них индивидуально , как и мои покупательницы! То, что подойдет блондинке, не подойдет брюнетке, одной нужно подчеркнуть необычный цвет глаз, другой добавить яркости в образ и все это можно сделать с помощью украшений!

- Однажды на просторах интернета я увидела очень яркий комплект из красного коралла и бирюзы, и я влюбилась в него! - вспоминает Юлия. - Первым порывом было его купить, но потом захотелось сделать украшение самой. Раньше я не любила бижутерию и не понимала, с чем и как носить. Мне казалось, что достаточно золотых серёг и колечка. Но в какой-то момент мне захотелось красивой, качественной бижутерии, чтобы украшением можно было подчеркнуть образ, и он выглядел законченным.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».