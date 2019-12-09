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Культура

Серьги из дерева приготовила для новогодней «ART-ели» мастер Юлия Полушкина

9 декабря 2019 года, 10:27

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мастер Юлия Полушкина приготовила для новогодней ярмарки подарков ручной работы «ART-ель» новинку — серьги из дерева.

Я делаю украшения ручной работы и каждое из них индивидуально , как и мои покупательницы!  То, что подойдет блондинке, не подойдет брюнетке, одной нужно подчеркнуть необычный цвет глаз, другой добавить яркости в образ и все это можно сделать с помощью украшений!


Серьги из дерева приготовила для новогодней «ART-ели» мастер Юлия ПолушкинаЮлия Полушкина,
мастер
Серьги из дерева приготовила для новогодней «ART-ели» мастер Юлия Полушкина
Фото предоставлено Юлией Полушкиной.
Украшения Юлия Полушкина делает из натуральных камней, в ее коллекции есть даже серьги из перьев и искусственного шелка. В своих работах мастер использует качественную фурнитуру класса-lux.

Серьги из дерева приготовила для новогодней «ART-ели» мастер Юлия Полушкина
Фото предоставлено Юлией Полушкиной.
Изготовлением украшений Юлия Полушкина занимается с 2016 года.

- Однажды на просторах интернета я увидела очень яркий комплект из красного коралла и бирюзы, и я влюбилась в него! - вспоминает Юлия. - Первым порывом было его купить, но потом захотелось сделать украшение самой. Раньше я не любила бижутерию и не понимала, с чем и как носить. Мне казалось, что достаточно золотых серёг и колечка. Но в какой-то момент мне захотелось красивой, качественной бижутерии, чтобы украшением можно было подчеркнуть образ, и он выглядел законченным.

Серьги из дерева приготовила для новогодней «ART-ели» мастер Юлия Полушкина
Фото предоставлено Юлией Полушкиной.
Мастер постоянно совершенствует свои навыки на различных мастер-классах. Новую коллекцию Юлия Полушкина представит на ярмарке. 

Серьги из дерева приготовила для новогодней «ART-ели» мастер Юлия Полушкина
Фото предоставлено Юлией Полушкиной.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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