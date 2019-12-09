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Культура

На сцене псковского драмтеатра 10 декабря выступят самые одарённые молодые артисты

9 декабря 2019 года, 09:49

Во вторник, 10 декабря, на сцене Псковского академического театра драмы имени Пушкина (улица Пушкина, дом 13) состоится заключительный гала-концерт областного фестиваля «Мы из будущего». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Концерт начнётся в 16.00. Зрителям представят 25 концертных номеров, в которых примут участие победители отборочных туров фестиваля-конкурса.

Своё мастерство продемонстрируют солисты, вокальные ансамбли, хореографические коллективы. Это дети разных возрастов, увлечений и интересов из городов и сел Псковской области. Из 670 участников отборочных туров фестиваля в финал вышли самые яркие, активные, одаренные и артистичные. У зрителей есть уникальная возможность услышать и увидеть в одном концерте лучших представителей талантливой молодежи Псковской области.

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