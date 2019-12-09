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Общество

Полицейские предлагают псковичам работу с заработной платой от 24 тысяч рублей

9 декабря 2019 года, 09:46

Жителей Псковской области приглашают на службу в должности полицейского и полицейского-водителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Требования к кандидатам: возраст до 35 лет, образование не ниже среднего общего, хорошее состояние здоровья.

Заработная плата – от 24 тысяч рублей. Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, бесплатное медицинское обслуживание и членов, возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, прошедшим военную службу.

Обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, дом 7, кабинет 32.

Справки по телефонам: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).

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