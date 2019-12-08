Губернатор Псковской области сделал 31 декабря выходным по итогам опроса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря. Таким образом последний день года будет нерабочим. Такое решение Михаил Ведерников принял по итогам опроса, который он ранее провел в своем Instagram. 92% участвовавших в опросе жителей Псковской области высказались за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.

-Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днём. Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к наступающему Новому 2020 году, - написал Михаил Ведерников.