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Происшествия

Полицейские продолжают искать отправившегося на заработки уроженца Печорского района

8 декабря 2019 года, 11:12

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Ниткина Анатолия Владимировича,1969 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Этот житель областного центра,  родившийся в Печорском районе, в конце мая 2019 года пропал без вести на территории Пскова. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На связь с родственниками не выходит.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. Особая примета: на ребре правой ладони - татуировка «За ВДВ».

Как рассказали в полиции, он занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. По имеющимся данным, планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении А.В.Ниткина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.



Полицейские продолжают искать отправившегося на заработки уроженца Печорского района
Фото пресс-служба УМВД
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