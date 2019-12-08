Виктория Истомина: Депиляция экономит время

Мастер депиляции Виктория Истомина рассказала как работала на проекте "Модная революция" и о преимуществах ваксинга.

- Мы делали ваксинг (депиляцию восками нового поколения). Лариса, как и многие девушки, никогда не сталкивалась с депиляцией и очень ее боялась, наслушавшись рассказов подруг. Первое, что она сказала после процедуры: «Я думала, что это невыносимо, а на самом деле — все очень комфортно». Теперь наша участница — обладательница гладкой кожи как минимум на 4 недели. Вот так просто можно экономить кучу времени, избавиться от зуда и колючек, порезов и жжения, запросто выбросив бритву.

Полностью преображение Ларисы Васильевой можно посмотреть здесь.







