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Общество / Мода

Виктория Истомина: Депиляция экономит время

8 декабря 2019 года, 10:44

Мастер депиляции Виктория Истомина рассказала как работала на проекте "Модная революция" и о преимуществах ваксинга.

- Мы делали ваксинг (депиляцию восками нового поколения). Лариса, как и многие девушки, никогда не сталкивалась с депиляцией и очень ее боялась, наслушавшись рассказов подруг. Первое, что она сказала после процедуры: «Я думала, что это невыносимо, а на самом деле — все очень комфортно». Теперь наша участница — обладательница гладкой кожи как минимум на 4 недели. Вот так просто можно экономить кучу времени, избавиться от зуда и колючек, порезов и жжения, запросто выбросив бритву.

Полностью преображение Ларисы Васильевой можно посмотреть здесь. 



Виктория Истомина: Депиляция экономит время
Теперь Лариса не боится депиляции
Фото Татьяна Родина
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