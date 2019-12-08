Подрядчик исправит недоделки на ул. Воеводы Шуйского

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил исправить недостатки ремонта улицы Воеводы Шуйского в Пскове в рамках гарантийных обязательств. Глава региона побывал на отремонтированной в прошлом году улице в субботу 7 декабря.



Михаил Ведерников взял с собой жителя Пскова, который ранее обращался к нему в социальных сетях с жалобой на качество ремонта улицы. Претензии касались системы водоотведения, а также тротуаров. Работы по их устранению были проведены летом текущего года, но небольшие дефекты остались до сих пор.

Губернатор обратил внимание сразу на несколько недостатков: в одном из съездов скопилась большая лужа, край тротуара, прилегающий к газону, сделан неровно и потребовал переделать.

Глава региона раскритиковал и вид участка тротуара рядом с гребной базой, который был заасфальтирован после проведения земляных работ. «Подрядчиков за это ругать надо. Почему дорожники асфальтируют только небольшую часть тротуара, а не снимают и перекладывают асфальт от бордюра до бордюра?», — спросил губернатор.

Михаил Ведерников поручил проконтролировать городским властям исправление недостатков подрядчиком, а также после зимы провести обследование гарантийных дорог региона на предмет дефектов, которые дорожникам необходимо будет исправить.

Участники рабочего визита обнаружили недостатки и в работе подрядчика, проводящего работы в областном колледже искусств. После ремонта опалубки на тротуаре остались засохшие куски бетона, а газон рядом со зданием изъезжен техникой. «Принимать объект нельзя, пока подрядчик не исправит это», — обратился губернатор к главе псковской администрации Александру Братчикову.