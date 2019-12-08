На реконструкцию Зеленого театра пойдут средства гранта

В администрации региона сообщают, что рассматривают возможность выделения части средств, полученных в качестве гранта Правительства РФ за высокую эффективность высших должностных лиц, на реконструкцию Зеленого театра в Пскове. Глава региона Михаил Ведерников побывал в парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина в субботу, 7 декабря.

Губернатор осмотрел территорию Зеленого театра, сцену, подсобные помещения. Многое сейчас находится в аварийном состоянии. В Зеленом театре за текущий год провели только два мероприятия, для которых специально приходилось укреплять покрытие сцены листами фанеры.

«Ремонтировать смысла нет, мы только пустим деньги на ветер. Необходима реконструкция», — заметил Михаил Ведерников.



Глава администрации Пскова Александр Братчиков рассказал, что проектная документация ранее уже была разработана в рамках второй очереди реконструкции улицы Свердлова. «Тогда проект не был реализован. Он предполагал возведение крыш над сценой и зрителями, строительство небольшого здания с раздевалками и техническими помещениями», — рассказал Александр Братчиков.

Михаил Ведерников поручил актуализировать существующий проект реконструкции объекта, а также предусмотреть его реализацию в несколько этапов, чтобы постепенно изыскивать средства на строительство. Глава региона предложил внести в техническое задание обустройство сцены-трансформера, чтобы ее было удобно адаптировать под различные мероприятия.

После Зеленого театра Михаил Ведерников осмотрел находящиеся недалеко аттракционы. Губернатор подчеркнул, что данное место важно сделать привлекательным для семей с детьми. Колесо обозрения и карусель находятся в удовлетворительном состоянии, но некоторые их элементы уже морально устарели. Михаил Ведерников поручил проработать вопросы реновации существующих, а также закупки и установки новых аттракционов.

«Нам выделили деньги за хорошую работу. Предоставление средств администрации Пскова позволит привести в порядок востребованное горожанами место», — подытожил Михаил Ведерников.