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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников поздравил Центр борьбы со СПИДом с победой на Всероссийском конкурсе

7 декабря 2019 года, 14:30

Губернатор поздравил Псковский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом с победой на Всероссийском конкурсе. Об этом глава региона сообщил в своем «Инстаграме»:

«Он признан лучшим в стране по вопросам профилактики, диспансеризации, лечения и увеличения продолжительности жизни людей.

В рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом познакомился с коллективом и посмотрел на организацию работы. Впечатление хорошее – персонал укомплектован на 100%, высокая и стабильная зарплата, хорошее состояние помещений учреждения, отличное оборудование.

Победа абсолютно заслуженная, и я выражаю искреннее уважение и благодарность за труд главврачу Ираиде Сивачевой».

Михаил Ведерников поздравил Центр борьбы со СПИДом с победой на Всероссийском конкурсе
Псковский "Центр СПИД" признан лучшим в стране по вопросам профилактики и лечения людей.
Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова
Михаил Ведерников поздравил Центр борьбы со СПИДом с победой на Всероссийском конкурсе
Псковский "Центр СПИД" признан лучшим в стране по вопросам профилактики и лечения людей"
Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова
Михаил Ведерников поздравил Центр борьбы со СПИДом с победой на Всероссийском конкурсе
Псковский "Центр СПИД" признан лучшим в стране по вопросам профилактики и лечения людей"
Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова
Михаил Ведерников поздравил Центр борьбы со СПИДом с победой на Всероссийском конкурсе
Псковский "Центр СПИД" признан лучшим в стране по вопросам профилактики и лечения людей"
Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова
Михаил Ведерников поздравил Центр борьбы со СПИДом с победой на Всероссийском конкурсе
Псковский "Центр СПИД" признан лучшим в стране по вопросам профилактики и лечения людей"
Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова

Как заметил Михаил Ведерников, в следующем году он найдет возможность оказать помощь учреждению для модернизации материально-технической базы и ремонта фасада. И подчеркнул, что проблема борьбы со СПИДом исключительно актуальна для всего мира, и наши псковские специалисты делают важный вклад в общее дело.

«Это дорогого стоит. Спасибо вам и низкий поклон!» - подчеркнул губернатор.

Напомним, «Псковская правда» уже сообщала, что псковский «Центр СПИД» занял первое место на Всероссийском конкурсе в Москве среди аналогичных организаций других субъектов России. А с 25 ноября по 1 декабря около 650 жителей Псковской области прошли тест на ВИЧ в рамках акции, которую провел «Центр СПИД».

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