Михаил Ведерников поздравил Центр борьбы со СПИДом с победой на Всероссийском конкурсе

Губернатор поздравил Псковский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом с победой на Всероссийском конкурсе. Об этом глава региона сообщил в своем «Инстаграме»:

«Он признан лучшим в стране по вопросам профилактики, диспансеризации, лечения и увеличения продолжительности жизни людей.

В рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом познакомился с коллективом и посмотрел на организацию работы. Впечатление хорошее – персонал укомплектован на 100%, высокая и стабильная зарплата, хорошее состояние помещений учреждения, отличное оборудование.

Победа абсолютно заслуженная, и я выражаю искреннее уважение и благодарность за труд главврачу Ираиде Сивачевой».