Идет закладка фундамента памятника 6-й роты, сама композиция на реставрации

Губернатор Михаил Ведерников вместе с начальником Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России, генерал-полковником Андреем Картаполовым проконтролировали темпы и качество работ на памятнике 6-й роты Купол. Об этом губернатор сообщил в своем «Инстаграме».
«Ремонт идёт в соответствии с графиком, готовность 40%. На объекте идет закладка фундамента, армирование основания, центральная композиция «Свеча» находится на реставрации. В дальнейшем проведём благоустройство прилегающей территории и восстановление системы освещения.