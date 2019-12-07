Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Идет закладка фундамента памятника 6-й роты, сама композиция на реставрации

7 декабря 2019 года, 14:05

Губернатор Михаил Ведерников вместе с начальником Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России, генерал-полковником Андреем Картаполовым проконтролировали темпы и качество работ на памятнике 6-й роты Купол. Об этом губернатор сообщил в своем «Инстаграме».

«Ремонт идёт в соответствии с графиком, готовность 40%. На объекте идет закладка фундамента, армирование основания, центральная композиция «Свеча» находится на реставрации. В дальнейшем проведём благоустройство прилегающей территории и восстановление системы освещения.

Идет закладка фундамента памятника 6-й роты, сама композиция на реставрации
Михаил Ведерников и Андрей Картаполов проконтролировали темпы и качество работа на памятнике 6-й роты.
Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова
Идет закладка фундамента памятника 6-й роты, сама композиция на реставрации
Михаил Ведерников и Андрей Картаполов проконтролировали темпы и качество работа на памятнике 6-й роты.
Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова
Идет закладка фундамента памятника 6-й роты, сама композиция на реставрации
Михаил Ведерников и Андрей Картаполов проконтролировали темпы и качество работа на памятнике 6-й роты.
Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова
Идет закладка фундамента памятника 6-й роты, сама композиция на реставрации
Михаил Ведерников и Андрей Картаполов проконтролировали темпы и качество работа на памятнике 6-й роты.
Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова

К следующему году запланирована насыщенная программа, которая включает в себя помощь семьям погибших героев, ремонт школ им. Героев России Марка Евтюхина и Алексея Воробьева».

Кроме этого, как заметил глава региона, по обращениям семей приведут в порядок дорогу к кладбищу «Орлецы-2» и посодействуют в благоустройстве памятников в военных городках.

Как сообщала «Псковская правда» ранее, также в честь 20-летия подвига десантников 6-й роты бюсты героям установят по всей России, в том числе 20 – на территории Псковской области.

Напомним, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 6-я рота 76-й ВДД вступила в неравный бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских и арабских боевиков. В бою погибло 84 военнослужащих.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников поздравил Центр борьбы со СПИДом с победой на Всероссийском конкурсе
«Псковская правда» опубликовала фоторепортажи со второго Псковского медиафорума
Екатерина Дементьева: мое пожелание неизменно – волосы должны быть здоровыми
Возбуждено уголовное дело по ДТП с автобусом под Новоржевом, где пострадали дети
В Пскове проходит фестиваль для детей из детских домов «Кукарача»
На Псковском медиафоруме губернатор вручил благодарственное письмо журналисту «Псковской правды»
Евгений Зубарев рассказал участникам Псковского медиафорума про информационные атаки Запада
Игорь Наймушин: Для нас проект «Без срока давности» - уникальная возможность поднимать острые вопросы
О причинах возникновения проекта «Без срока давности» рассказал в Пскове Алексей Бормотов

Комментарии

Авторизация
No comments
Началась текстовая трансляция встречи «без галстуков» губернатора Михаила Ведерникова с редакторами псковских СМИ

Общество
6 декабря 18:10

Началась текстовая трансляция встречи «без галстуков» губернатора Михаила Ведерникова с редакторами псковских СМИ

«Псковская правда» передает самые интересные новости и яркие высказывания (ЗАВЕРШЕНО)
Шанс на перемены

Общество / Мода
5 декабря 15:09

Шанс на перемены

Сегодня мы ищем новый образ для Ларисы Васильевой из Пскова (ФОТО)
Удача опьянила браконьеров

Общество
4 декабря 12:32

Удача опьянила браконьеров

Пенсионеры уже выплатили государству 240 тысяч за ущерб от двух убитых в пыталовском лесу косуль, но от уголовного дела их это не спасло