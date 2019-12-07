Идет закладка фундамента памятника 6-й роты, сама композиция на реставрации

К следующему году запланирована насыщенная программа, которая включает в себя помощь семьям погибших героев, ремонт школ им. Героев России Марка Евтюхина и Алексея Воробьева».

Кроме этого, как заметил глава региона, по обращениям семей приведут в порядок дорогу к кладбищу «Орлецы-2» и посодействуют в благоустройстве памятников в военных городках.

Как сообщала «Псковская правда» ранее, также в честь 20-летия подвига десантников 6-й роты бюсты героям установят по всей России, в том числе 20 – на территории Псковской области.

Напомним, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 6-я рота 76-й ВДД вступила в неравный бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских и арабских боевиков. В бою погибло 84 военнослужащих.