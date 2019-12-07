«Псковская правда» опубликовала фоторепортажи со второго Псковского медиафорума

«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж со встреч, лекций и круглых столов, которые проходили в рамках II Псковского медиафорума. Посмотреть его можно по этой ссылке.
Медиафорум прошел в пятницу, 6 декабря 2019 года, в стенах Псковского государственного университета. Вместе с региональными журналистами новые вызовы медиа обсуждали известные федеральные эксперты. На форуме проведена серия круглых столов и практикумов для журналистов.
Второй Псковский медиафорум уже завершился, а впечатления - остались.
Фото Андрея Степанова
Например, гендиректор «Федерального агентства новостей» Евгений Зубарев рассказал про информационные атаки западных интернет-монополистов на рунет. Руководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА «Россия сегодня» Игорь Наймушин подчеркнул важность проекта «Без срока давности» для восстановления исторической справедливости. Директор агенства «Социальные сети» Денис Терехов на секции «Практическая журналистика» рассказал о современных трендах в социальных сетях, о том, как работают «мемы» и как их и социальные сети могут использовать журналисты. А известный блогер Олеся Рябцева провела лекцию о работе с Telegram-каналами и рассказала, почему они могут работать наравне со СМИ.
Михаил Ведерников общался с федеральными экспертами и редакторами
Фото Андрея Степанова
Также губернатор Михаил Ведерников встретился «без галстуков» с редакторами псковских СМИ. Фоторепортаж встречи можно посмотреть здесь.
А вечером на торжественном закрытии глава региона отметил благодарственными письмами лучших журналистов и лучшие редакции области. Фоторепортаж награждения можно посмотреть здесь.
Лучшие журналисты и редакции получили благодарственные письма из рук губернатора.
Фото Андрея Степанова