«Псковская правда» опубликовала фоторепортажи со второго Псковского медиафорума

«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж со встреч, лекций и круглых столов, которые проходили в рамках II Псковского медиафорума. Посмотреть его можно по этой ссылке.

Медиафорум прошел в пятницу, 6 декабря 2019 года, в стенах Псковского государственного университета. Вместе с региональными журналистами новые вызовы медиа обсуждали известные федеральные эксперты. На форуме проведена серия круглых столов и практикумов для журналистов.