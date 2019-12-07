Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Мода

Екатерина Дементьева: мое пожелание неизменно – волосы должны быть здоровыми

7 декабря 2019 года, 11:39

Мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style Екатерина Дементьева рассказала о своей работе с новой участницей популярного проекта «Модная революция» Ларисы Васильевой.

«Мы учли пожелание Ларисы остаться блондинкой. Но на данном этапе осветлять волосы больше нельзя, а мое пожелание всем участницам неизменно: волосы должны быть здоровыми. Поэтому в окрашивании мы немного смягчили резкий переход от темного к светлому, по максимуму полечили волосы, и они приобрели ухоженный вид. Форму стрижки кардинально менять не нужно, поскольку она Ларисе идет. Но стоит поиграть разными вариантами укладки. Сегодня я предложу один из них и в дальнейшем рекомендую Ларисе потренироваться, чтобы справляться самой», - рассказала Екатерина Дементьева.

Екатерина Дементьева: мое пожелание неизменно – волосы должны быть здоровыми
Мастер Екатерина Дементьева учла пожелание героини и оставила ее блондинкой.
Фото Татьяны Родиной.

Героиня проекта осталась очень довольна работой мастера:

«Цвет волос именно такой, как я и хотела», - заметила Лариса Васильева.

Напомним, в конце ноября стилисты «Модной революции» помогли найти новый образ 28-летней псковички Ларисы Васильевой. Девушка ждала, что наши стилисты помогут ей подобрать более женственный, элегантный и соответствующий своему образу гардероб.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников поздравил Центр борьбы со СПИДом с победой на Всероссийском конкурсе
Идет закладка фундамента памятника 6-й роты, сама композиция на реставрации
«Псковская правда» опубликовала фоторепортажи со второго Псковского медиафорума
Возбуждено уголовное дело по ДТП с автобусом под Новоржевом, где пострадали дети
В Пскове проходит фестиваль для детей из детских домов «Кукарача»
На Псковском медиафоруме губернатор вручил благодарственное письмо журналисту «Псковской правды»
Евгений Зубарев рассказал участникам Псковского медиафорума про информационные атаки Запада
Игорь Наймушин: Для нас проект «Без срока давности» - уникальная возможность поднимать острые вопросы
О причинах возникновения проекта «Без срока давности» рассказал в Пскове Алексей Бормотов

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Модная революция
Совместный проект «Псковской правды» и торгового комплекса «ПИК60». Уже восьмой год с помощью стилистов мы не только создаем новые образы, но и дарим старт в новую жизнь.
Екатерина Дементьева: мое пожелание неизменно – волосы должны быть здоровыми
Шанс на перемены
Сегодня мы ищем новый образ для Ларисы Васильевой из Пскова (ФОТО)
Лариса Васильева: Хочу снова поверить в себя!
В ноябре наши эксперты по красоте и стилю будут работать с 28-летней псковичкой Ларисой Васильевой.
Елена Новичкова: Нашим фаворитом стал комплект тёплых карамельных оттенков

Посмотреть весь сюжет

Началась текстовая трансляция встречи «без галстуков» губернатора Михаила Ведерникова с редакторами псковских СМИ

Общество
6 декабря 18:10

Началась текстовая трансляция встречи «без галстуков» губернатора Михаила Ведерникова с редакторами псковских СМИ

«Псковская правда» передает самые интересные новости и яркие высказывания (ЗАВЕРШЕНО)
Шанс на перемены

Общество / Мода
5 декабря 15:09

Шанс на перемены

Сегодня мы ищем новый образ для Ларисы Васильевой из Пскова (ФОТО)
Удача опьянила браконьеров

Общество
4 декабря 12:32

Удача опьянила браконьеров

Пенсионеры уже выплатили государству 240 тысяч за ущерб от двух убитых в пыталовском лесу косуль, но от уголовного дела их это не спасло