Екатерина Дементьева: мое пожелание неизменно – волосы должны быть здоровыми

Мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style Екатерина Дементьева рассказала о своей работе с новой участницей популярного проекта «Модная революция» Ларисы Васильевой.

«Мы учли пожелание Ларисы остаться блондинкой. Но на данном этапе осветлять волосы больше нельзя, а мое пожелание всем участницам неизменно: волосы должны быть здоровыми. Поэтому в окрашивании мы немного смягчили резкий переход от темного к светлому, по максимуму полечили волосы, и они приобрели ухоженный вид. Форму стрижки кардинально менять не нужно, поскольку она Ларисе идет. Но стоит поиграть разными вариантами укладки. Сегодня я предложу один из них и в дальнейшем рекомендую Ларисе потренироваться, чтобы справляться самой», - рассказала Екатерина Дементьева.