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Происшествия / ДТП

Возбуждено уголовное дело по ДТП с автобусом под Новоржевом, где пострадали дети

7 декабря 2019 года, 11:08

Бежаницкий следственный отдел по результатам проверки возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в связи с ДТП с автобусом в Новоржевском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Псковской области.

По данным следствия, утром 29 ноября на 3-м км автодороги Новоржев – Кудеверь опрокинулся автобус марки ПАЗ, в результате аварии пострадали 9 человек, в том числе 8 детей, которые ехали в школу. Михаил Ведерников лично контролировал оказание помощи школьникам.

Следствие установило, что автобус был оборудован ремнями безопасности, часть которых находилась в неисправном состоянии.

В настоящее время проводится установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следственным управлением инициирована проверка школьных автобусов.

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