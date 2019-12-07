В Пскове проходит фестиваль для детей из детских домов «Кукарача»

В пятницу, 6 декабря, в Пскове стартовал III фестиваль для детей из детских домов и интернатных учреждений Пскова и Псковской области «Кукарача». Об этом «Псковской правде» рассказали в Псковском Городском культурном центре. Более 80 творческих подростков приехали из Пскова, Великих Лук, Пушкинских гор, Красногородска, Опочки, Печор, Порхова, Пыталово, деревни Боброво и села Воронцово.

Участникам фестиваля провели экскурсии по Псковскому Кремлю, благодаря которой ребята смогли лучше узнать историю Пскова.

Затем дети участвовали в отборочном этап фестиваля, на котором они смогли проявить свои творческие способности в трёх номинациях: «Вокал», «Художественное слово» и «Хореография».

Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри:

Людмила Масленникова - преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, преподаватель сценической речи актерского курса при Псковском академическом театре драмы.

Татьяна Комиссаровская - режиссер театра и педагог по сценической речи и дыхательной гимнастике, режиссер открытого молодежного театра «Ахтеатр».

Марина Курчавова – преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова отделения "музыкальное искусство эстрады".

Евгения Шургалина - преподаватель высшей категории Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова кафедры хореографических дисциплин.