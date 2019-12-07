В Пскове проходит фестиваль для детей из детских домов «Кукарача»

В пятницу, 6 декабря, в Пскове стартовал III фестиваль для детей из детских домов и интернатных учреждений Пскова и Псковской области «Кукарача». Об этом «Псковской правде» рассказали в Псковском Городском культурном центре. Более 80 творческих подростков приехали из Пскова, Великих Лук, Пушкинских гор, Красногородска, Опочки, Печор, Порхова, Пыталово, деревни Боброво и села Воронцово.
В Пскове проходит III фестиваль для детей из детских домов "Кукарача".
Фото Псковского Городского культурного центра.
Участникам фестиваля провели экскурсии по Псковскому Кремлю, благодаря которой ребята смогли лучше узнать историю Пскова.
Затем дети участвовали в отборочном этап фестиваля, на котором они смогли проявить свои творческие способности в трёх номинациях: «Вокал», «Художественное слово» и «Хореография».
Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри:
Людмила Масленникова - преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, преподаватель сценической речи актерского курса при Псковском академическом театре драмы.
Татьяна Комиссаровская - режиссер театра и педагог по сценической речи и дыхательной гимнастике, режиссер открытого молодежного театра «Ахтеатр».
Марина Курчавова – преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова отделения "музыкальное искусство эстрады".
Евгения Шургалина - преподаватель высшей категории Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова кафедры хореографических дисциплин.
Детям провели мастер-классы сами члены жюри.
Фото Псковского Городского культурного центра.
После выступления участники отправились на мастер-классы, которые для них провели члены жюри. Напомним, гала-концерт фестиваля «Кукарача» пройдёт 7 декабря в Городском культурном центре (Площадь Победы, 1) в 19:00. Вход строго по пригласительным билетам.
Гала-концерт пройдет 7 декабря в Городском культурном центре.
Фото Псковского Городского культурного центра.
Организатором фестиваля выступает РОО «Псковский молодежный центр» при поддержке МБУ «Псковский городской молодежный центр», комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, Государственного комитета по социальной защите населения, управления образования Псковской области. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.