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Общество

На Псковском медиафоруме губернатор вручил благодарственное письмо журналисту «Псковской правды»

7 декабря 2019 года, 09:01

Псковский медиафорум завершился награждением журналистов и редакций. В заключительной речи губернатор Михаил Ведерников поблагодарил всех журналистов, которые приехали на медиафорум:

- Подошел к концу насыщенный день, где у вас была возможность пообщаться с псковскими журналистами, обменяться впечатлениями. В прошлом году медиафорум был масштабный, в этом году – более динамичный и сконцентрированный. От вас будет зависеть то, какой формат мы определим на следующий год. Хочу сказать вам искренние слова благодарности, особенно тем коллегам, которые приехали из других регионов. Мы всегда рады вас видеть и в качестве участников форума, и просто в качестве гостей Псковской области. Спасибо большое и очень надеюсь, что увидимся с вами здесь в следующем году. Спасибо!

После выступления Михаил Ведерников отметил благодарственными письмами лучших журналистов и редакционные коллективы области. Благодарственное письмо из рук губернатора получил наш обозреватель газеты «Псковская правда» Наталья Баранова. За активное участие в информационном сопровождении и реализации национальных проектов благодарственное письмо вручили коллективу редакции газеты «Невельский вестник», редакции газеты Опочецкого района «Красный маяк», коллективу редакции газеты «Гдовская заря». Также благодарственные письма получили директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко, главный редактор издания «МК в Пскове» Виктория Голубкова, шеф-редактор группы радиовещания ГТРК «Псков» Нина Витковская и корреспондент сетевого издания Луки.ру Анастасия Кузьмина.

До вручения благодарственных писем губернатор встретился с редакторами псковских СМИ.

СПРАВКА

6 декабря в ПсковГУ прошел второй медиафорум, который объединил ведущих экспертов страны и практиков в области медиа, руководителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ, журналистов, специалистов по связям с общественностью, представителей органов власти, делового сообщества.

Участниками форума стали более 300 человек – из Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, первый Псковский медиафорум прошел в Пскове год назад. Идея проведения мероприятия принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.


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