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Общество

Евгений Зубарев рассказал участникам Псковского медиафорума про информационные атаки Запада

6 декабря 2019 года, 18:16

На втором Псковском медиафоруме гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев рассказал про информационные атаки западных интернет-монополистов на рунет.

Расскажу на примере истории нашей борьбы на информационном фронте. Когда мы вышли в топ-30 рунета, стали заметны, нас просто оттуда вынесли: групп-ньюс рунета не только вынесли и уничтожили все, как будто нас три года не было, без объяснения причин. Была проведена цензура. Лишь после обращения в госструктуры нас вернули.


Евгений Зубарев рассказал участникам Псковского медиафорума про информационные атаки ЗападаЕвгений Зубарев,
гендиректор Федерального агентства новостей 
По словам собеседника, через какое то время ФАН также вынес фейсбук, без объяснения причин. Но потом в США руководитель фейсбука отчитался, что федеральное агентство новостей якобы вмешивалось в выборы США в 2016 году. Судиться с фейсбуком можно только в Калифорнии, агентство подало иск, но шансов выиграть суд практически нет.

- Результатом стало не доминирование значимой информации, а распространение фейковых новостей. А мы в свою очередь боремся с фейковыми новостями. Взять хотя бы взорвавшую рунет историю про грибника из Смоленска, который якобы был арестован за то, что у него не было справки для сбора грибов. Мы легко проверили информацию и вычислили, что такого события не было, сбор грибов не запрещён, а фото грибника вообще взято из Украины.

Как подчеркнул спикер, такие фейки опасны тем, что Россия демонизируется, и это выходит за рамки интернета.

Вспомнил Зубарев и то, как из спортивный журналист съездил в Украину к родителям и сфотографировал Николаевский военный завод. Его задержали, предъявили обвинение и реальный срок - 10 лет. И не было возможности доказать, что он не совершал ничего.

- Бред, который поддерживался нашими оппозиционерами. В итоге журналиста обменяли на украинских добровольцев-боевиков, - сказал спикер.

Как заметил спикер, сейчас Россия в целом проигрывает в этой информационной войне.

Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.

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