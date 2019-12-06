Евгений Зубарев рассказал участникам Псковского медиафорума про информационные атаки Запада

Расскажу на примере истории нашей борьбы на информационном фронте. Когда мы вышли в топ-30 рунета, стали заметны, нас просто оттуда вынесли: групп-ньюс рунета не только вынесли и уничтожили все, как будто нас три года не было, без объяснения причин. Была проведена цензура. Лишь после обращения в госструктуры нас вернули.

По словам собеседника, через какое то время ФАН также вынес фейсбук, без объяснения причин. Но потом в США руководитель фейсбука отчитался, что федеральное агентство новостей якобы вмешивалось в выборы США в 2016 году. Судиться с фейсбуком можно только в Калифорнии, агентство подало иск, но шансов выиграть суд практически нет.

- Результатом стало не доминирование значимой информации, а распространение фейковых новостей. А мы в свою очередь боремся с фейковыми новостями. Взять хотя бы взорвавшую рунет историю про грибника из Смоленска, который якобы был арестован за то, что у него не было справки для сбора грибов. Мы легко проверили информацию и вычислили, что такого события не было, сбор грибов не запрещён, а фото грибника вообще взято из Украины.

Как подчеркнул спикер, такие фейки опасны тем, что Россия демонизируется, и это выходит за рамки интернета.

Вспомнил Зубарев и то, как из спортивный журналист съездил в Украину к родителям и сфотографировал Николаевский военный завод. Его задержали, предъявили обвинение и реальный срок - 10 лет. И не было возможности доказать, что он не совершал ничего.

- Бред, который поддерживался нашими оппозиционерами. В итоге журналиста обменяли на украинских добровольцев-боевиков, - сказал спикер.

Как заметил спикер, сейчас Россия в целом проигрывает в этой информационной войне.

Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.