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Общество

Игорь Наймушин: Для нас проект «Без срока давности» - уникальная возможность поднимать острые вопросы

6 декабря 2019 года, 17:55

Проект «Без срока давности» важен для восстановления исторической справедливости. Такое мнение высказал 6 декабря на втором Псковском медиафоруме руководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА «Россия сегодня» Игорь Наймушин.

Наша медиагруппа поддерживает просветительское направление этого проекта. Мы на 33 языках по всему миру выдаем информацию. Для нас этот проект - уникальная возможность поднимать острые вопросы. Это наш долг, мы это делаем в течение года. Активно сотрудничаем с Росархивом, со следственным комитетом. И на сегодняшний день сделали серию материалов о преступлениях карателей и пособников, в том числе о трагедии в Ейске, где в 19 42 году убили 214 детей из детского дома, а также о жертвах концлагеря в Моглино.


Игорь Наймушин: Для нас проект «Без срока давности» - уникальная возможность поднимать острые вопросыИгорь Наймушин,
руководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА «Россия сегодня» 
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По словам Игоря Наймушкина, публикации вызвали широкий резонанс.

- И ближнее, и дальнее зарубежье обсуждало эти публикации. Обсуждения были разные. Но инициативу нашу поддержали и не только в России, но и в Германии, - сказал он.

Докладчик подчеркнул, что важно не только восстановить имена всех преступников, хотя понятно, что многие из них уже умерли, но важно найти родственников жертв этих трагедий.

Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.

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