Игорь Наймушин: Для нас проект «Без срока давности» - уникальная возможность поднимать острые вопросы

Наша медиагруппа поддерживает просветительское направление этого проекта. Мы на 33 языках по всему миру выдаем информацию. Для нас этот проект - уникальная возможность поднимать острые вопросы. Это наш долг, мы это делаем в течение года. Активно сотрудничаем с Росархивом, со следственным комитетом. И на сегодняшний день сделали серию материалов о преступлениях карателей и пособников, в том числе о трагедии в Ейске, где в 19 42 году убили 214 детей из детского дома, а также о жертвах концлагеря в Моглино.

По словам Игоря Наймушкина, публикации вызвали широкий резонанс.

- И ближнее, и дальнее зарубежье обсуждало эти публикации. Обсуждения были разные. Но инициативу нашу поддержали и не только в России, но и в Германии, - сказал он.

Докладчик подчеркнул, что важно не только восстановить имена всех преступников, хотя понятно, что многие из них уже умерли, но важно найти родственников жертв этих трагедий.

Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.