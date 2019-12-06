О причинах возникновения проекта «Без срока давности» рассказал в Пскове Алексей Бормотов

Идея этого проекта, рассказывающего о военных преступления против мирного населения, впервые была озвучена ответственным секретарем Поискового движения России Еленой Цунаевой. Сама идея этого проекта возникла, потому что часто в поисковую организацию обращались с просьбами перезахоронить гражданских лиц. Но мы по уставу организации не могли этим заниматься. Информация аккумулировалась, но дальнейшего хода не давалось. Но последние лет 20 западом ведется целенаправленная политика по дискредитации нашей страны. И возник вопрос о том, что необходимо защищать нашу Победу. И посмотреть чем занимались те псевдо-герои, которые восхваляются в Украине и в Прибалтике. А они убивали мирное население. Не может быть убийца героем.

По словам Алексея Бормотова, идея этого проекта была поддержана на высшем уровне.

- В Берлине есть мемориалы жертвам Холокоста, второй мемориал – цыганам. Но ни одного мемориала, посвященного погибшим славянам, там не найдете. Более 16,5 млн наших соотечественников погибло. Из этой цифры целенаправленно уничтожено более 11 тысяч человек. Проект без срока давности направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения.

Докладчик также напомнил, что проект «Без срока давности» развивается в трех направлениях. Первое – архивное, в соответствии с ним рассекречиваются архивы ФСБ, в основном это дела о военных преступниках. Также выпускается сборник архивных документов о преступлениях против мирного населения. В создании сборника участвуют 22 региона. Другое направление – поисковое. Полевые работы в местах гибели мирного населения будут вестись, в том числе и в Псковской области.

- И немаловажное направление – просветительское. Проблема в том, что современная молодежь ничего не знает об этой трагедии. Поэтому разработан проект лекции презентации, и молодежь рассказывает своим сверстникам об этой. Кроме того, организуются выставки архивных документов, - отметил он.

Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.