Петр Годлевский: Техническая революция расширила возможности телеканалов

По его словам, сегодня многие телекомпании делают контент для соцсетей.

В телекомпаниях нужно заводить специалистов, которые будут вести странички в соцсетях. Такое мнение высказал советник генерального директора телекомпании НТВ Петр Годлевский на секции «Интернет и телевидение – есть ли жизнь после «цифры», которая работает в рамках второго Псковского медиафорума .

Там есть специальный человек, который монтирует материал для соцсетей, для «Фейсбука», «Инстаграм». И, естественно, сеть проникает на большой экран.

По мнению Петра Годлевского, такие специалисты нужны и в региональных телекомпаниях:

«Если речь идет о региональном вещании, то если позволяет бюджет, надо заводить во всех телекомпаниях специалистов, которые будут заводить страничку в «Инстаграме», в «Одноклассниках», если нужно, так как часть аудитории пользуется этой соцсетью. Для каждой компании это индивидуально», - отметил он, добавив, что «если у вас в редакции всего один журналист, то он, конечно, поедет на пожар, а не на брифинг».

Петр Годлевский также обратил внимание на то, что современная техника позволяет снимать на гаджетах то, что можно показать по телевидению.

«Это вполне подходящий контент по качеству. Техническая революция расширила возможности телеканалов», - сказал он.

По его словам, интернет и телевиденье на сегодня – это симбиоз. «Но на сегодня, на конец 2019 года, интернет производит меньше профессионального контента, чем телевиденье», - отметил он.

По мнению Петра Годлевского, «не победит интернет по той причине, что интернет – это средство распространения контента, а телевидение - производитель контента».

Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.