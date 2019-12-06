Валерий Федоров: Метод «Доверяй, но проверяй» не работает и это плохо

«Метод «Доверяй, но проверяй» не работает и это плохо», - заявил 6 декабря на открытии второго Псковского медиафорума генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Мы сегодня живем в разных информационных мирах, каждый его для себя выстроил и когда говорят доверяй, но проверяй, никто не хочет проверять, потому что ему в своем мире уютно. Подписались на кого-то, не понравилось – через время отписались. И оказались в уютной камере и всё в ней отвечает вашей картине мира и вам это созвучно и интересно. А всё, что за пределами вашей комфортности, вы это фильтруете, отвергаете.

«Во время опросов спрашиваем «Доверяете ли вы Первому каналу?», но он не информативный. Люди доверяют форумам, сайту какому-то или Telegram-каналу», - добавил Валерий Федоров.

Также федеральный спикер отметил, что многие переживали, что если районные СМИ закроются, то что-то случится.

«А ничего не случилось. Местные жители пошли все на местный форум в социальную сеть», - сказал эксперт.

Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.