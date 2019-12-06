Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Валерий Федоров: Метод «Доверяй, но проверяй» не работает и это плохо

6 декабря 2019 года, 12:12

«Метод «Доверяй, но проверяй» не работает и это плохо», - заявил 6 декабря на открытии второго Псковского медиафорума генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Мы сегодня живем в разных информационных мирах, каждый его для себя выстроил и когда говорят доверяй, но проверяй, никто не хочет проверять, потому что ему в своем мире уютно. Подписались на кого-то, не понравилось – через время отписались. И оказались в уютной камере и всё в ней отвечает вашей картине мира и вам это созвучно и интересно. А всё, что за пределами вашей комфортности, вы это фильтруете, отвергаете.


Валерий Федоров: Метод «Доверяй, но проверяй» не работает и это плохоВалерий Федоров,
генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
«Во время опросов спрашиваем «Доверяете ли вы Первому каналу?», но он не информативный. Люди доверяют форумам, сайту какому-то или Telegram-каналу», - добавил Валерий Федоров.

Также федеральный спикер отметил, что многие переживали, что если районные СМИ закроются, то что-то случится.

«А ничего не случилось. Местные жители пошли все на местный форум в социальную сеть», - сказал эксперт.

Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Евгений Зубарев рассказал участникам Псковского медиафорума про информационные атаки Запада
Игорь Наймушин: Для нас проект «Без срока давности» - уникальная возможность поднимать острые вопросы
О причинах возникновения проекта «Без срока давности» рассказал в Пскове Алексей Бормотов
Денис Терехов: Чтобы информация зашла в соцсетях, она должна быть «мемоёмкой»
Петр Годлевский: Техническая революция расширила возможности телеканалов
Олег Воробьев рассказал представителям псковских СМИ, как вывести издание из кризиса
Набор ёлочных шаров «Зимняя сказка» представит мастер Анастасия Макарчук на выставке «ART-ель»
Олеся Рябцева: Тебя могут читать три с половиной человека, но они работают в администрации президента
Александр Широких: Появляются новые технологии, которые позволяют оживить телевидение

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Псковский медиафорум
В пятницу, 6 декабря, в областном центре пройдёт второй Псковский международный Медиафорум.
Евгений Зубарев рассказал участникам Псковского медиафорума про информационные атаки Запада
Началась текстовая трансляция встречи «без галстуков» губернатора Михаила Ведерникова с редакторами псковских СМИ
«Псковская правда» передает самые интересные новости и яркие высказывания (ЗАВЕРШЕНО)
Игорь Наймушин: Для нас проект «Без срока давности» - уникальная возможность поднимать острые вопросы
О причинах возникновения проекта «Без срока давности» рассказал в Пскове Алексей Бормотов

Посмотреть весь сюжет

Началась текстовая трансляция встречи «без галстуков» губернатора Михаила Ведерникова с редакторами псковских СМИ

Общество
6 декабря 18:10

Началась текстовая трансляция встречи «без галстуков» губернатора Михаила Ведерникова с редакторами псковских СМИ

«Псковская правда» передает самые интересные новости и яркие высказывания (ЗАВЕРШЕНО)
Шанс на перемены

Общество / Мода
5 декабря 15:09

Шанс на перемены

Сегодня мы ищем новый образ для Ларисы Васильевой из Пскова (ФОТО)
Удача опьянила браконьеров

Общество
4 декабря 12:32

Удача опьянила браконьеров

Пенсионеры уже выплатили государству 240 тысяч за ущерб от двух убитых в пыталовском лесу косуль, но от уголовного дела их это не спасло