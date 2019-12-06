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Политика

Олег Воробьев рассказал представителям псковских СМИ, как вывести издание из кризиса

6 декабря 2019 года, 14:27

«Если у нас есть деньги – у нас есть свобода. Для журналистов это главное», - заявил 6 декабря на круглом столе «Печатные СМИ и сетевые издания – закрыть нельзя печатать?», в рамках второго Псковского медиафорума, заместитель генерального директора ИД «Московский комсомолец» Олег Воробьев.

Что делать в кризис? Кризис у нас постоянный. Основная ошибка: хочется хоть какие-то деньги заработать, и мы падаем в цене. Продаем полосы дешевле. А потом трудно вернуть старую цену. Так делать неправильно, есть способы, как этого избежать.


Олег Воробьев рассказал представителям псковских СМИ, как вывести издание из кризисаТак делать неправильно, есть способы, как этого избежать.

Олег Воробьев на примере своего издания рассказал, как выходить из кризиса:

«Мы изменили систему оплаты труда отделу продаж, повысили эффективность работы сотрудников, а ещё пересмотрели подход к расположению рекламы на своих полосах».

В подтверждение своих слов федеральный спикер привёл интересный пример:

«Нужно было оставить в рекламодателях Аэрофлот. Сделали разворот, где по центру располагался огромный самолет. Ни одного материала на этом развороте про Аэрофлот не было, а деньги с рекламодателя взяли, просчитав по клеточкам, сколько место на развороте занимает самолет. Рекламодатель был доволен».

Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.

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