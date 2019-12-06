Олег Воробьев рассказал представителям псковских СМИ, как вывести издание из кризиса

«Если у нас есть деньги – у нас есть свобода. Для журналистов это главное», - заявил 6 декабря на круглом столе «Печатные СМИ и сетевые издания – закрыть нельзя печатать?», в рамках второго Псковского медиафорума , заместитель генерального директора ИД «Московский комсомолец» Олег Воробьев.

Так делать неправильно, есть способы, как этого избежать.

Что делать в кризис? Кризис у нас постоянный. Основная ошибка: хочется хоть какие-то деньги заработать, и мы падаем в цене. Продаем полосы дешевле. А потом трудно вернуть старую цену. Так делать неправильно, есть способы, как этого избежать.

Олег Воробьев на примере своего издания рассказал, как выходить из кризиса:

«Мы изменили систему оплаты труда отделу продаж, повысили эффективность работы сотрудников, а ещё пересмотрели подход к расположению рекламы на своих полосах».

В подтверждение своих слов федеральный спикер привёл интересный пример:

«Нужно было оставить в рекламодателях Аэрофлот. Сделали разворот, где по центру располагался огромный самолет. Ни одного материала на этом развороте про Аэрофлот не было, а деньги с рекламодателя взяли, просчитав по клеточкам, сколько место на развороте занимает самолет. Рекламодатель был доволен».

Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.