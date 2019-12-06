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Культура

Набор ёлочных шаров «Зимняя сказка» представит мастер Анастасия Макарчук на выставке «ART-ель»

6 декабря 2019 года, 12:20

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

Мастер Анастасия Макарчук уже не первый год участвует в выставке «ART-ель». В это раз для новогоднего комплекта «ART-ели» она предлагает набор елочных шаров «Зимняя сказка».

Ведь ни один Новый год не обходится без главной красавицы – пышной и душистой ели. И украшена она должна быть, как с иголочки. Эксклюзивные шары ручной работы сделают любую новогоднюю красавицу уникальной. Такой подарок придётся по душе и взрослым и детям, ведь даже в 30 лет нам хочется волшебства.


Набор ёлочных шаров «Зимняя сказка» представит мастер Анастасия Макарчук на выставке «ART-ель»Анастасия Макарчук,
мастер
Набор ёлочных шаров «Зимняя сказка» представит мастер Анастасия Макарчук на выставке «ART-ель»
Фото предоставлено Анастасией Макарчук.
Как рассказала мастер, шары диаметром 8 сантиметров окрашены вручную акриловой гипоаллергенной краской, украшены тончайшим итальянским кружевом, брошами в виде снежинок и глиняными фигурками, делающими их поистине сказочными.

Набор ёлочных шаров «Зимняя сказка» представит мастер Анастасия Макарчук на выставке «ART-ель»
Фото предоставлено Анастасией Макарчук.
Анастасия Макарчук вот уже седьмой год как увлекается скрапбукингом и пятый — как стала изготавливать елочные украшения. Но каждый раз она творит новые изделия, каждый раз удивляя своих покупателей.

Набор ёлочных шаров «Зимняя сказка» представит мастер Анастасия Макарчук на выставке «ART-ель»
Фото предоставлено Анастасией Макарчук.
«В этот раз я уделила особое внимание именно новогоднему декору: шарам, подсвечникам, украшениям для дома. Но это совершенно не значит, что на ярмарке не будет обложек для паспорта и автодокументов, которые многие так полюбили. Жду вас за подарками себе и своим близким!»

Набор ёлочных шаров «Зимняя сказка» представит мастер Анастасия Макарчук на выставке «ART-ель»
Фото предоставлено Анастасией Макарчук.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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