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Общество

Олеся Рябцева: Тебя могут читать три с половиной человека, но они работают в администрации президента

6 декабря 2019 года, 11:58

«Есть ошибочное мнение, если ты популярен, у тебя будет много подписчиков», - заявила 6 декабря журналист, блогер Олеся Рябцева на лекции о работе с Telegram-каналами, которая проходит в рамках второго Псковского международного медиафорума.

Банально, но для раскрутки нужен хороший контент. Уверена, у вас есть, что рассказать подписчикам, и для этого необязательно вставать в оппозицию действующей власти. Важно не количество, подписчиков, а их качество.


Олеся Рябцева: Тебя могут читать три с половиной человека, но они работают в администрации президентаОлеся Рябцева,
журналист, блогер 
«Тебя могут читать три с половиной человека, но они работают в администрации президента», - отметила Олеся Рябцева.

Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.

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