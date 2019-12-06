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Общество

Александр Широких: Вопреки расхожему мнению телевидение и ТВ-реклама не умрет

6 декабря 2019 года, 11:40

«Я не смотрю телек» - расхожее мнение. Если начинать узнавать, что на самом деле происходит, то выясняется, что понятие телеконтента – размытая история», - заявил 6 декабря на открытии второго Псковского международного медиафорума генеральный директор национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких

Сериал «Домашний арест» знают все, но при этом в телевизионном эфире его не показывали ни разу. Но при этом он произведен телеканалом ТНТ. Тоже самое с «Игрой престолов».


Александр Широких: Вопреки расхожему мнению телевидение и ТВ-реклама не умретАлександр Широких, генеральный директор национальной ассоциации телерадиовещателей 
По словам спикера, раньше телевидение могло взаимодействовать с человеком лишь 8 часов в сутки, то есть когда человек находился дома. Теперь за счет быстрого мобильного интернета телевидение может взаимодействовать с человеком 16 часов.

По информации Александра Широких, официальные цифры по просмотрам телевидения в сутки разнятся по округам:

«Официальный медиаскоп показал, что в малых городах (с населением меньше 100 тысяч человек) и сел телевизор смотрят на 9% больше. И объяснение этому – меньшая распространенность интернета».

Эксперт также отметил, что появляются новые технологии, которые позволяют оживить телевидение и сделать его более интересным для многих людей. Также исследования показали, что профессиональный видеоконтент – это основа просмотров видео, нежели домашнее видео с котами.

«Меняются тренды и даже топ-5 самых популярных соцсетей меняется», - отметил Александр Широких

«Вопреки расхожему мнению телевидение и ТВ-реклама не умрет. ТВ-реклама неэффективна, - говорят нам интернет-компании, но при этом сами увеличивают бюджеты в два раза», - добавил спикер.

Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.

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