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Общество

Денис Терехов: Если блогер берёт деньги – это плохой журналист

6 декабря 2019 года, 11:34

«Газета – это не бумага, а редакция. Телевизор – это не ящик с рогами, это контент», - заявил 6 декабря на открытии второго Псковского международного медиафорума директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов.

Я телевизор смотрю раз в год, под Новый год, а всё остальное время употребляю медиа-контент через сайты, видеохостинги и так далее.


Денис Терехов: Если блогер берёт деньги – это плохой журналистДенис Терехов,
директор агентства «Социальные сети» 
«Поднимите руки в зале, у кого кнопочный телефон? Один человек. А зачем нужен смартфон, если человек не будет пользоваться интернетом?», - сказал Денис Терехов.

В разговоре о фейках в информационное время, эксперт заметил:

«Блогер – это хобби, но в России почему-то придумали, что надо делать это за это деньги. Я считаю, если блогер берёт деньги – это плохой журналист, который работает в СМИ имени себя».

По словам спикера, если раньше размещением фейковых новостей занимался специальный сайт, на который ссылались авторитетные СМИ, то теперь такие новости могут быть на «Youtube», Telegram-канале, и на них тоже ссылаются СМИ.

«Получается, что люди перестают верить СМИ», - сказал Денис Терехов.

Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.

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