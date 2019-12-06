Денис Терехов: Если блогер берёт деньги – это плохой журналист

«Газета – это не бумага, а редакция. Телевизор – это не ящик с рогами, это контент», - заявил 6 декабря на открытии второго Псковского международного медиафорума директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов.
«Газета – это не бумага, а редакция. Телевизор – это не ящик с рогами, это контент», - заявил 6 декабря на открытии второго Псковского международного медиафорума директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов.
Я телевизор смотрю раз в год, под Новый год, а всё остальное время употребляю медиа-контент через сайты, видеохостинги и так далее.
В разговоре о фейках в информационное время, эксперт заметил:
«Блогер – это хобби, но в России почему-то придумали, что надо делать это за это деньги. Я считаю, если блогер берёт деньги – это плохой журналист, который работает в СМИ имени себя».
По словам спикера, если раньше размещением фейковых новостей занимался специальный сайт, на который ссылались авторитетные СМИ, то теперь такие новости могут быть на «Youtube», Telegram-канале, и на них тоже ссылаются СМИ.
«Получается, что люди перестают верить СМИ», - сказал Денис Терехов.
Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.