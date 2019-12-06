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Общество

Михаил Ведерников: Работа СМИ стала прививкой от высокомерия и безнаказанности

6 декабря 2019 года, 10:59

В пятницу, 6 декабря, работа II Псковского медиафорума началась с пленарного заседания «Новые вызовы современным медиа. Медиа как важнейший элемент войны и мира».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году форум стал площадкой, собравшей ярких и интересных спикеров.

Мы проработали важные вызовы современности, говорили о фейк-ньюс и пост-правде. За прошедший год укрепилось взаимодействие между властью и СМИ, появился ряд авторских программ, в силе осталась традиция встреч «без галстуков».


Михаил Ведерников: Работа СМИ стала прививкой от высокомерия и безнаказанностиМихаил Ведерников,
губернатор Псковской области
Такая встреча губернатора с редакторами областных СМИ состоится на медиафоруме в конце дня. Накануне глава региона встречался с редакторами районных газет, которые за прошедший год объединились в издательский дом «Медиа 60». Михаил Ведерников отметил, что убыточные ранее редакции за девять месяцев принесли 2,5 миллиона рублей прибыли.

«СМИ имеют большое влияние на власть и на бизнес, - также сказал Михаил Ведерников. - Ваша работа стала хорошей прививкой от высокомерия и чувства безнаказанности. В Псковской области существует сразу несколько медиахолдингов. Только во взаимодействии можно приблизиться к истине».

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Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.

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