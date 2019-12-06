Павел Гусев: Блогер, как акын, поёт то, что видит, а журналист – что думает

За последние годы в России произошли совершенно невероятные изменения в медийной сфере. Об этом 6 декабря на открытии второго Псковского международного медиафорума заявил главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

Мы очень быстро хотим внедриться в современный поток, но часто забываем о его содержательной стороне. Интернет – это ещё не всё. И медиа занимают не такую большую часть интернета.

По словам Павла Гусева, люди стали уходить из медиа, потому что 80% СМИ принадлежали государству.

«Это отпугивало людей. Мы должны говорить от лица гражданского общества, а не сообщать только линию власти. Люди уходят туда, где есть возможность открыто говорить о том, что их волнует, например, в социальные сети», - сказал он.

Говоря о блогерах и журналистах, Павел Гусев отметил, что «блогер, как акын, поёт то, что видит, а журналист - что думает».

«Любой журналист может стать блогером, а блогер журналистом нет. Сегодня мы начинаем пренебрегать журналистикой, говорим о журналистах как о второстепенных личностях», - добавил эксперт.

Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.