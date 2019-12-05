Мыло ручной работы от мастера Софьи Петровой смогут купить посетители ярмарки «ART-ель»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.