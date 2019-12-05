Мыло ручной работы от мастера Софьи Петровой смогут купить посетители ярмарки «ART-ель»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.
Мастер Софья Петрова представит на новогодней «ART-ели» различные виды мыла, сделанные вручную. Среди которых покупатели найдут и мыло в виде мышек — символов наступающего года.
Это мыло ручной работы, в каждое вложен кусочек души. Все изделия сделаны из мыльной основы с глицерином с натуральными маслами и, что важно - без химических добавок. Поэтому не вызывает аллергию и подходит детям.
Софья Петрова,
мастер
Как рассказала мастер, мыло-мышка обязательно принесет удачу в наступающем году и подарит праздничное настроение:
Фото предоставлено Софьей Петровой.
«Мыловарением я занимаюсь чуть больше года. У меня всегда вызывали восхищение работы мыловаров, и мне очень захотелось попробовать делать мыло самой».
Но Софья Петрова порадует покупателей не только мылом, на ярмарке она представит большой ассортимент: наборы, букеты, свечи, косметика для принятия ванны (жемчуг, скраб, гель, бомбочки). А значит, подарки найдутся для каждого!
Фото предоставлено Софьей Петровой.
Фото предоставлено Софьей Петровой.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».