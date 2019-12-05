Мастер Екатерина Бурмистрова для ярмарки «ART-ель» изготовила бисерные ёлочные шары

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.
Новый год самый любимый праздник не только для детей, но и для взрослых, поэтому все украшают елку новогодними игрушками. Мастер Екатерина Бурмистрова считает, что самая популярная новогодняя игрушка — ёлочный шар.
Я предлагаю гостям ярмарки бисерный шарик для украшения новогодней елки. Такую игрушку на елку может повесить даже самый маленький ребенок, ведь даже если она упадет на пол, то не разобьется.
Екатерина Бурмистрова,
мастер
Изготовлен шар на пластиковой основе, обвязан крючком и вышит бисером.
Фото предоставлено Екатериной Бурмистровой.
- Это кропотливая работа. Один шарик иногда изготавливается пару дней, - объясняет она.
На новогоднюю ярмарку мастер привезет цветы и деревья из бисера, а также вязанные шапки, бактусы, свитера для детей и взрослых
Фото предоставлено Екатериной Бурмистровой.
Екатерина Бурмистрова работает с бисером последние два года, а вот вяжет всю жизнь. Говорит, что всегда хотелось носить красивые и оригинальные вещи, чтобы выделяться.
Фото предоставлено Екатериной Бурмистровой.
Фото предоставлено Екатериной Бурмистровой.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».