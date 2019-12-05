Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Мастер Екатерина Бурмистрова для ярмарки «ART-ель» изготовила бисерные ёлочные шары

5 декабря 2019 года, 16:19

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

Новый год самый любимый праздник не только для детей, но и для взрослых, поэтому все украшают елку новогодними игрушками. Мастер Екатерина Бурмистрова считает, что самая популярная новогодняя игрушка — ёлочный шар.

Я предлагаю гостям ярмарки бисерный шарик для украшения новогодней елки. Такую игрушку на елку может повесить даже самый маленький ребенок, ведь даже если она упадет на пол, то не разобьется.


Мастер Екатерина Бурмистрова для ярмарки «ART-ель» изготовила бисерные ёлочные шарыЕкатерина Бурмистрова,
мастер
Мастер Екатерина Бурмистрова для ярмарки «ART-ель» изготовила бисерные ёлочные шары
Фото предоставлено Екатериной Бурмистровой.
Изготовлен шар на пластиковой основе, обвязан крючком и вышит бисером.

- Это кропотливая работа. Один шарик иногда изготавливается пару дней, - объясняет она.

Мастер Екатерина Бурмистрова для ярмарки «ART-ель» изготовила бисерные ёлочные шары
Фото предоставлено Екатериной Бурмистровой.
На новогоднюю ярмарку мастер привезет цветы и деревья из бисера, а также вязанные шапки, бактусы, свитера для детей и взрослых

Мастер Екатерина Бурмистрова для ярмарки «ART-ель» изготовила бисерные ёлочные шары
Фото предоставлено Екатериной Бурмистровой.
Екатерина Бурмистрова работает с бисером последние два года, а вот вяжет всю жизнь. Говорит, что всегда хотелось носить красивые и оригинальные вещи, чтобы выделяться. 

Мастер Екатерина Бурмистрова для ярмарки «ART-ель» изготовила бисерные ёлочные шары
Фото предоставлено Екатериной Бурмистровой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Мыло ручной работы от мастера Софьи Петровой смогут купить посетители ярмарки «ART-ель»
Мошенница из Петербурга ждёт суда в Пскове за то, что обманывала людей «ВКонтакте»
Псковские стражи порядка сожгли в раскалённой печи гашиш, героин, спайсы и «соль»
Тренировку на открытом воздухе провели для школьников атлеты движения «Street Workout Pskov»
Плюшевых мышек от мастера Светланы Чепуровой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Посетители ярмарки «ART-ель» увидят композиции со свечой от мастера Светланы Горшковой
Бабочки и подтяжки от мастера Ольги Погореловой смогут купить гости ярмарки «ART-ель»
Новогодние броши в виде мыши от мастера Елены Спиридоновой выставят на ярмарке «ART-ель»
Более полумиллиарда рублей получит Псковская область за высокие показатели эффективности

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Ярмарка «ART-ель»
В Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Новый год в королевстве сето

Культура
5 декабря 10:04

Новый год в королевстве сето

Когда сето украшают елку, где проводят ночь на Рождество, кто нежеланный гость в праздничное утро и как гадать на варежках
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу
Подарок к Новому году

Культура / Событие
22 октября 10:20

Подарок к Новому году

Доработанный гимн области псковичи получат в подарок под бой курантов (АУДИО)