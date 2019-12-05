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Происшествия

Мошенница из Петербурга ждёт суда в Пскове за то, что обманывала людей «ВКонтакте»

5 декабря 2019 года, 14:02

В Пскове будут судить жительницу Санкт-Петербурга, обвиняемую в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в начале 2017 года эта женщина зарегистрировалась в социальной сети «ВКонтакте». С целью незаконного обогащения она создала интернет-сообщество, где разместила информацию о возможности приобретения у нее детских товаров по низким ценам. Всё это оказалось обманом.

В результате пользователи сообщества, введенные таким образом в заблуждение, произвели у нее заказы детских товаров с предоплатой на общую сумму свыше 1,5 миллионов рублей.

Теперь женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

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