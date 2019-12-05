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Общество

Псковские стражи порядка сожгли в раскалённой печи гашиш, героин, спайсы и «соль»

5 декабря 2019 года, 12:22

В Пскове уничтожили изъятые по уголовным делам наркотики. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Указанные наркотики были изъяты в разное время из незаконного оборота в результате проверки поступившей информации оперативными сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ, а также подразделений собственной безопасности ФСИН.

Среди сожженных наркотиков был героин, гашиш, курительные смеси (спайсы) и синтетические наркотики, так называемая «соль».

Практически все осужденные приговорены к лишению свободы. Максимальный тюремный срок, назначенный судом одному из виновных, составил 8 лет 4 месяца. Наказание они будут отбывать в исправительных колониях общего и строгого режима.

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