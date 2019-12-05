Тренировку на открытом воздухе провели для школьников атлеты движения «Street Workout Pskov»

На встрече атлеты спортивного движения «Street Workout Pskov» рассказали школьникам об альтернативных путях проведения своего досуга и занятиях активными видами спорта.

Ребята узнали об основных направлениях воркаута и видах тренировок в различных условиях, используя собственную массу тела.

Помимо этого, спортсмены показали школьникам мотивационный видеосюжет о воркауте, а после выдвинулись на уличную спорплощадку, где провели общую зарядку и продемонстрировали элементы и трюки на спортивных снарядах.