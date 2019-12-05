Тренировку на открытом воздухе провели для школьников атлеты движения «Street Workout Pskov»

В среду, 4 декабря, в Пскове для учащихся школы №17 прошёл мастер-класс по воркауту и семинар, посвященный здоровому образу жизни. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы мероприятия.
В среду, 4 декабря, в Пскове для учащихся школы №17 прошёл мастер-класс по воркауту и семинар, посвященный здоровому образу жизни. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы мероприятия.
Ребята узнали об основных направлениях воркаута и видах тренировок в различных условиях, используя собственную массу тела.
Помимо этого, спортсмены показали школьникам мотивационный видеосюжет о воркауте, а после выдвинулись на уличную спорплощадку, где провели общую зарядку и продемонстрировали элементы и трюки на спортивных снарядах.