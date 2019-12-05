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Спорт

Тренировку на открытом воздухе провели для школьников атлеты движения «Street Workout Pskov»

5 декабря 2019 года, 10:50

В среду, 4 декабря, в Пскове для учащихся школы №17 прошёл мастер-класс по воркауту и семинар, посвященный здоровому образу жизни. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы мероприятия.

Тренировку на открытом воздухе провели для школьников атлеты движения «Street Workout Pskov»
Школьников призвали не поддаваться на пропаганду употребления алкоголя, никотина и наркотиков.
Фото предоставлено группой «Street Workout Pskov» во «ВКонтакте».
Тренировку на открытом воздухе провели для школьников атлеты движения «Street Workout Pskov»
Школьников призвали не поддаваться на пропаганду употребления алкоголя, никотина и наркотиков.
Фото предоставлено группой «Street Workout Pskov» во «ВКонтакте».
Тренировку на открытом воздухе провели для школьников атлеты движения «Street Workout Pskov»
Школьников призвали не поддаваться на пропаганду употребления алкоголя, никотина и наркотиков.
Фото предоставлено группой «Street Workout Pskov» во «ВКонтакте».
Тренировку на открытом воздухе провели для школьников атлеты движения «Street Workout Pskov»
Школьников призвали не поддаваться на пропаганду употребления алкоголя, никотина и наркотиков.
Фото предоставлено группой «Street Workout Pskov» во «ВКонтакте».
Тренировку на открытом воздухе провели для школьников атлеты движения «Street Workout Pskov»
Школьников призвали не поддаваться на пропаганду употребления алкоголя, никотина и наркотиков.
Фото предоставлено группой «Street Workout Pskov» во «ВКонтакте».
На встрече атлеты спортивного движения «Street Workout Pskov» рассказали школьникам об альтернативных путях проведения своего досуга и занятиях активными видами спорта.

Ребята узнали об основных направлениях воркаута и видах тренировок в различных условиях, используя собственную массу тела.

Помимо этого, спортсмены показали школьникам мотивационный видеосюжет о воркауте, а после выдвинулись на уличную спорплощадку, где провели общую зарядку и продемонстрировали элементы и трюки на спортивных снарядах.

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