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Культура

Плюшевых мышек от мастера Светланы Чепуровой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»

5 декабря 2019 года, 10:05
Игрушку — вязаную плюшевую мышку приготовила Светлана Чепурова для новогодней ярмарки подарков ручной работы «ART-ель».

Такая игрушка станет отличным подарком для ребенка любого возраста. Она сделает этот Новый год ярким и запоминающимся, ведь мышка символ наступающего года.


Плюшевых мышек от мастера Светланы Чепуровой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»Светлана Чепурова,
мастер
Плюшевых мышек от мастера Светланы Чепуровой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Светланой Чепуровой.
Мышек у Светланы Чепуровой много, но все в разных нарядах и с разным характером.

- Вяжу их по одному образцу, а мордочки у всех получаются разные, - говорит мастер.

Плюшевых мышек от мастера Светланы Чепуровой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Светланой Чепуровой.
Свои игрушки Светлана вяжет из турецкой гипоалергенной пряжи, наполнителем служит холлофайбер.

Также Светлана Чепурова приготовила для новогодней ярмарки много других игрушек, пледы, ,кардиганы, шапки, повязки и пинетки.

Плюшевых мышек от мастера Светланы Чепуровой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Светланой Чепуровой.
- Люблю вязать и спицами и крючком, - говорит Светлана Чепурова. - Вяжу с детства, а вот игрушки вязать начала не так давно. Вязать меня научили бабушки. И теперь без вязания я не могу и дня прожить. 

Плюшевых мышек от мастера Светланы Чепуровой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Светланой Чепуровой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

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