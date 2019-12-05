Плюшевых мышек от мастера Светланы Чепуровой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»

Такая игрушка станет отличным подарком для ребенка любого возраста. Она сделает этот Новый год ярким и запоминающимся, ведь мышка символ наступающего года.

- Вяжу их по одному образцу, а мордочки у всех получаются разные, - говорит мастер.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.