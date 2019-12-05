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Культура

Посетители ярмарки «ART-ель» увидят композиции со свечой от мастера Светланы Горшковой

5 декабря 2019 года, 10:00

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

Мастер Светлана Горшкова приготовила для «ART-ели» новогодние композиции со свечой.

Свечи для меня- это то, без чего невозможно представить себе новогоднее украшение дома. Наверное, не для всех свечи являются таким же обязательным атрибутом зимнего праздника, как наряженная елка. Но они создают уютное, теплое, романтичное настроение, наполняя дом праздником.


Посетители ярмарки «ART-ель» увидят композиции со свечой от мастера Светланы ГоршковойСветлана Горшкова,
мастер
Посетители ярмарки «ART-ель» увидят композиции со свечой от мастера Светланы Горшковой
Фото предоставлено Светланой Горшковой.
Правда, по словам мастера, свечи - не игрушки, и если в доме есть дети, то нельзя оставлять без присмотра горящую свечу.

- Но есть вариант - декорировать светодиодную свечу. Она будет прекрасным украшением праздничного стола и безопасна для детей, - отметила Светлана Горшкова.

Посетители ярмарки «ART-ель» увидят композиции со свечой от мастера Светланы Горшковой
Фото предоставлено Светланой Горшковой.
По словам мастера, ее новогодние композиции уникальны:

- Даже если взять готовую свечу и при помощи различных природных материалов или специй, например палочек корицы, бечевки, декоративных веточек, цветов, бусин украсить её получится штучное изделие.

Посетители ярмарки «ART-ель» увидят композиции со свечой от мастера Светланы Горшковой
Фото предоставлено Светланой Горшковой.
Также Светлана Горшкова приготовила для ярмарки текстильные и вязаные новогодние игрушки из ваты, открытки, изделия из бересты.

Посетители ярмарки «ART-ель» увидят композиции со свечой от мастера Светланы Горшковой
Фото предоставлено Светланой Горшковой.
Творчеством Светлана Горшкова занимается уже почти 10 лет. Считает, что рукоделие - это возможность держать себя в тонусе, учиться чему- то новому и иметь возможность быть полезной. 

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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