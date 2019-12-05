Бабочки и подтяжки от мастера Ольги Погореловой смогут купить гости ярмарки «ART-ель»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся. Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

Мастер Ольга Погорелова считает, что универсальным новогодним подарком может стать галстук-бабочка. Поэтому для ярмарки «ART-ель» она приготовила более 300 бабочек и подтяжек, с которыми легко будет собрать праздничный комплект.

Бабочка - это прекрасный подарок. Мы продаем свои бабочки всегда в упаковке, их не стыдно подарить как мужу, так и коллеге по работе.

Ольга Погорелова,

мастер



- Я уже почти три года шью бабочки. Мне это очень нравиться. Мои бабочки можно носить круглый год, но именно Новый год всегда хочется встретить особенно. И как раз для этой цели отлично подходят бабочки, - считает Ольга.

По ее словам, бабочки могут носить все: и девочки, и женщины любого возраста, и мальчики, и взрослые мужчины. - И даже собачки не исключение, - отмечает она.

Мастер уверяет, что «каждая бабочка уникальна»: - Я сшила уже более 1000 штук, но каждая бабочка хранит в себе частичку моей души. У меня в наличии более 300 тканей и ассортимент всегда меняется. Чаще всего для пошива я использую хлопковые ткани с разными принтами. Но зимой очень актуальны и шерстяные бабочки и бабочки из костюмных тканей. Бабочку можно сшить почти из любой ткани, главное - чтобы она смотрелась стильно.

Пошивом галстуков-бабочек Ольга Погорелова занимается уже три года. - Все началось с празднования дня рождения моего сына. Тогда я решила, что мы отпразднуем день рождения в джинсовом стиле. И для этой идеи мне нужны были бабочки. Так как я до этого момента занималась шитьем, мне не составило труда распороть пару джинсов и сшить бабочки. И мне так понравился этот процесс, что не могу остановиться до сегодняшнего дня!