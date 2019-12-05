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Культура

Бабочки и подтяжки от мастера Ольги Погореловой смогут купить гости ярмарки «ART-ель»

5 декабря 2019 года, 09:50

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

Мастер Ольга Погорелова считает, что универсальным новогодним подарком может стать галстук-бабочка. Поэтому для ярмарки «ART-ель» она приготовила более 300 бабочек и подтяжек, с которыми легко будет собрать праздничный комплект.

Бабочка - это прекрасный подарок. Мы продаем свои бабочки всегда в упаковке, их не стыдно подарить как мужу, так и коллеге по работе.


Бабочки и подтяжки от мастера Ольги Погореловой смогут купить гости ярмарки «ART-ель»Ольга Погорелова,
мастер
Бабочки и подтяжки от мастера Ольги Погореловой смогут купить гости ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Ольгой Погореловой.
- Я уже почти три года шью бабочки. Мне это очень нравиться. Мои бабочки можно носить круглый год, но именно Новый год всегда хочется встретить особенно. И как раз для этой цели отлично подходят бабочки, - считает Ольга.

Бабочки и подтяжки от мастера Ольги Погореловой смогут купить гости ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Ольгой Погореловой.
По ее словам, бабочки могут носить все: и девочки, и женщины любого возраста, и мальчики, и взрослые мужчины.

- И даже собачки не исключение, - отмечает она.

Бабочки и подтяжки от мастера Ольги Погореловой смогут купить гости ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Ольгой Погореловой.
Мастер уверяет, что «каждая бабочка уникальна»:

- Я сшила уже более 1000 штук, но каждая бабочка хранит в себе частичку моей души. У меня в наличии более 300 тканей и ассортимент всегда меняется. Чаще всего для пошива я использую хлопковые ткани с разными принтами. Но зимой очень актуальны и шерстяные бабочки и бабочки из костюмных тканей. Бабочку можно сшить почти из любой ткани, главное - чтобы она смотрелась стильно.

Бабочки и подтяжки от мастера Ольги Погореловой смогут купить гости ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Ольгой Погореловой.
Пошивом галстуков-бабочек Ольга Погорелова занимается уже три года.

- Все началось с празднования дня рождения моего сына. Тогда я решила, что мы отпразднуем день рождения в джинсовом стиле. И для этой идеи мне нужны были бабочки. Так как я до этого момента занималась шитьем, мне не составило труда распороть пару джинсов и сшить бабочки. И мне так понравился этот процесс, что не могу остановиться до сегодняшнего дня! 

Бабочки и подтяжки от мастера Ольги Погореловой смогут купить гости ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Ольгой Погореловой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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