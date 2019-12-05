Новогодние броши в виде мыши от мастера Елены Спиридоновой выставят на ярмарке «ART-ель»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.Брошь от мастера Елены Спиридоновой можно носить на шапке, воротничке, куртке, рубашке, платье или свитере. Подарок будет приятен, как любимому человеку, так и коллеге.
Первым делом надо найти силиконовую форму, которая вам понравиться. А затем в нее заливаем двухкомпонентную ювелирную смолу (подкрашенную в задуманный цвет), сначала глазки и носик, ждем сутки, чтобы смола немного застыла, а затем все остальное тело мышки, и опять ждем, но уже двое суток. Итого на изготовление мышки уходит 3 дня.
Елена Спиридонова,
мастер
Брошь - изделие серийное, но можно сделать ее в любимом цвете или в тон к праздничному наряду.
Фото Елены Спиридоновой.
Гости новогодней ярмарки увидят на ней кулоны, кольца, серьги, броши, булавки, запонки, браслеты, закладки, заколки и брелки залитые ювелирной смолой от Елены Спиридовной. А также чайные домики оформленные в технике декупаж, новогодние галстуки на бутылки с шампанским.
Фото Елены Спиридоновой.
- Меня всегда привлекали оригинальные, штучные вещи, такие которых нет ни у кого, - рассказывает мастер. - Как-то, находясь в Санкт-Петербурге, зашла в лавку, и там меня привлекло колечко. Красивое надо сказать, но дорогое. Спросила в какой технике оно было сделано, а дома стала искать материал в интернете, как можно сделать такую красоту. И вот по истечении трех лет, сама делаю украшения.
Фото Елены Спиридоновой.
Фото Елены Спиридоновой.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».