Более полумиллиарда рублей получит Псковская область за высокие показатели эффективности

Правительство РФ выделит Псковской области более полумиллиарда рублей за высокие показатели эффективности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Псковская область вошла в перечень 50-ти лучших регионов по эффективности деятельности высших должностных лиц.

«В 2018 году эти гранты получили 40 регионов на сумму 20 миллиардов рублей. В этом году поощрение получат 50 субъектов на общую сумму 45 миллиардов рублей», – заметил премьер министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Напомним, что гранты распределены между субъектами на основе их итогового рейтинга по сводному значению оценки достижения регионом основных 15-ти показателей.