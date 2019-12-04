Момент установки главной новогодней ёлки попал в объектив камеры фотокора «Псковской правды»

На Октябрьской площади в Пскове началась установка главной городской новогодней ёлки. Планируется, что её монтаж будет закончен до 18 декабря. Официальное открытие назначено на 21 декабря.
На Октябрьской площади в Пскове началась установка главной городской новогодней ёлки. Планируется, что её монтаж будет закончен до 18 декабря. Официальное открытие назначено на 21 декабря.
Вопрос по оформлению новогодней ярмарки, которая пройдет в Пскове с 25 по 31 декабря, будет проработан отдельно. В частности вопрос касался о смене палаток на деревянные домики и обсуждался ассортимент товаров.