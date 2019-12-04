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Общество

Момент установки главной новогодней ёлки попал в объектив камеры фотокора «Псковской правды»

4 декабря 2019 года, 17:50

На Октябрьской площади в Пскове началась установка главной городской новогодней ёлки. Планируется, что её монтаж будет закончен до 18 декабря. Официальное открытие назначено на 21 декабря.

Момент установки главной новогодней ёлки попал в объектив камеры фотокора «Псковской правды»
Установка главной новогодней ёлки началась в Пскове.
Фото Андрея Степанова.
Напомним, что 3 декабря глава администрации Пскова Александр Братчиков на совещании по подготовке города к новогодним праздникам заявил, что в нынешнем году в Пскове будет установлена ещё одна ёлка. Появится она в Финском парке, в районе Троицкого моста.

Момент установки главной новогодней ёлки попал в объектив камеры фотокора «Псковской правды»
Установка главной новогодней ёлки началась в Пскове.
Фото Андрея Степанова.
Уже скоро в Пскове пройдут личные встречи с представителями псковского бизнеса для привлечения их к праздничному оформлению города. Особое внимание будет уделено торговым точкам, расположенным в центре Пскова.

Вопрос по оформлению новогодней ярмарки, которая пройдет в Пскове с 25 по 31 декабря, будет проработан отдельно. В частности вопрос касался о смене палаток на деревянные домики и обсуждался ассортимент товаров.

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