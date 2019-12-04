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Общество

Завершился ремонт пяти километров автомобильной дороги «Дедовичи – Дно – Костыжицы»

4 декабря 2019 года, 16:16

В Псковской области завершен ремонт автомобильной дороги «Дедовичи – Дно – Костыжицы». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В нынешнем году в нормативное состояние приведено более 5 километров дороги. Осуществлено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устройство нового, а также оборудование обочины и нанесение разметки. На эти цели было направлено 50 миллионов рублей, которые удалось сэкономить от участия в конкурсных процедурах.

В следующем году ремонт автодороги на этом направлении продолжится. Дорожные работы охватят 13-километровый участок.

Также в рамках нацпроекта БКАД в Псковском районе закончен ремонт и на ряде других участков: в деревне Родина от базы Псковэнерго до границы города Пскова, участок дороги «Наволок — Дворец» и улица Мелиораторов в деревне Подосье.

Отметим, что работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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