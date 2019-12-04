Иван Штылин уволился с поста председателя комитета по спорту Псковской области

Глава региона Михаил Ведерников 3 декабря проинформировал о новых кадровых назначениях в системе администрации Псковской области и структуре органов исполнительной власти. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, исполнение обязанностей начальника Управления информационной политики администрации Псковской области возложено на Федора Турыгина. Обязанности начальника Управления по вопросам противодействия коррупции будет исполнять Геннадий Егоров. Ранее возглавлявший ведомство Павел Тельнов вышел на пенсию. Кроме того, региональное Управление по вопросам противодействия коррупции будет напрямую переподчинено губернатору области. В связи с увольнением председателя Комитета по спорту Ивана Штылина исполнять обязанности руководителя ведомства будет Елена Чернышова.

Губернатор также напомнил, что решением Собрания депутатов Печорского района исполняющим полномочия главы муниципального образования назначена Марина Егорова.

Дмитрий Сопотов, ранее занимавший пост главы района, принял решение о сложении полномочий.