Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Экопром» старается участвовать в мероприятиях, которые улучшают Псковскую область

4 декабря 2019 года, 14:21

Директор компании «Экопром» Сергей Пайст считает необходимой поддержку социальных акция и спортивных состязаний. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

«Компания «Экопром» - филиал группы компаний «Мехуборка» - выступила основным партнёром хоккейного турнира на кубок губернатора Псковской области, который состоялся с 29 ноября по 1 декабря в Пскове», - сказал Сергей Пайст.

Участниками турнира стали команды «Ленпроект», сборная СПБХЛ из Санкт-Петербурга, команда «Славия» из Великого Новгорода. Псков на турнире представляла сборная «Торнадо», в состав которой входят выпускники секции хоккея в Ледовом дворце. По итогам соревнования псковичи завоевали «бронзу».

По словам Сергея Пайста, компания по мере возможностей старается участвовать в мероприятиях, которые улучшают Псковскую область.

«Если у нас есть возможность выступить партнером в спортивных состязаниях, которые продвигают спорт в массы — мы откликаемся», - подчеркнул директор «Экопрома».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Момент установки главной новогодней ёлки попал в объектив камеры фотокора «Псковской правды»
Завершился ремонт пяти километров автомобильной дороги «Дедовичи – Дно – Костыжицы»
Иван Штылин уволился с поста председателя комитета по спорту Псковской области
Самая яркая псковская молодежь выступит на гала-концерте областного фестиваля «Мы из будущего»
Чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству пройдут в Пскове 7 декабря
Новый «Паспорт туриста» с ответами на самые популярные вопросы выпустила «Псковская правда»
Интерьерные авторские игрушки выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Татьяна Пархомчук
Много мягких игрушек сшила для новогодней ярмарки «ART-ель» мастер Татьяна Григорьева
На ярмарке «ART-ель» псковичи смогут купить магниты с символом года от мастера Любови Злобиной

Комментарии

Авторизация
No comments
Удача опьянила браконьеров

Общество
4 декабря 12:32

Удача опьянила браконьеров

Пенсионеры уже выплатили государству 240 тысяч за ущерб от двух убитых в пыталовском лесу косуль, но от уголовного дела их это не спасло
Живой

Общество
4 декабря 12:21

Живой

После месяца, проведенного велосипедистом в коме после аварии у Моглино, врачи не верили в успешный исход, а он выкарабкался
Пятнадцать кружек до победы

Общество / Знай наших!
3 декабря 12:07

Пятнадцать кружек до победы

Школьники из Псковской области, гончар и штукатур, завоевали главные призы чемпионата «Абилимпикс», впервые у нас два первых места