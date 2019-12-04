«Экопром» старается участвовать в мероприятиях, которые улучшают Псковскую область

Директор компании «Экопром» Сергей Пайст считает необходимой поддержку социальных акция и спортивных состязаний. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

«Компания «Экопром» - филиал группы компаний «Мехуборка» - выступила основным партнёром хоккейного турнира на кубок губернатора Псковской области, который состоялся с 29 ноября по 1 декабря в Пскове», - сказал Сергей Пайст.

Участниками турнира стали команды «Ленпроект», сборная СПБХЛ из Санкт-Петербурга, команда «Славия» из Великого Новгорода. Псков на турнире представляла сборная «Торнадо», в состав которой входят выпускники секции хоккея в Ледовом дворце. По итогам соревнования псковичи завоевали «бронзу».

По словам Сергея Пайста, компания по мере возможностей старается участвовать в мероприятиях, которые улучшают Псковскую область.

«Если у нас есть возможность выступить партнером в спортивных состязаниях, которые продвигают спорт в массы — мы откликаемся», - подчеркнул директор «Экопрома».