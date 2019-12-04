Самая яркая псковская молодежь выступит на гала-концерте областного фестиваля «Мы из будущего»

Заключительный гала-концерт областного фестиваля «Мы из будущего» состоится 10 декабря на сцене Псковского академического театра драмы имени Пушкина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Зрителям представят концертные номера с участием победителей отборочных туров фестиваля-конкурса. Свое мастерство продемонстрируют солисты, вокальные ансамбли, хореографические коллективы. Это дети разных возрастов, увлечений и интересов из городов и сел Псковской области. Из 670 участников отборочных туров фестиваля в финал вышли самые яркие, активные, одаренные и артистичные. У зрителей есть уникальная возможность услышать и увидеть в одном концерте лучших представителей талантливой молодежи Псковской области.

Начало концертной программы в 16.00.