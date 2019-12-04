Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Самая яркая псковская молодежь выступит на гала-концерте областного фестиваля «Мы из будущего»

4 декабря 2019 года, 13:00

Заключительный гала-концерт областного фестиваля «Мы из будущего» состоится 10 декабря на сцене Псковского академического театра драмы имени Пушкина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Зрителям представят концертные номера с участием победителей отборочных туров фестиваля-конкурса. Свое мастерство продемонстрируют солисты, вокальные ансамбли, хореографические коллективы. Это дети разных возрастов, увлечений и интересов из городов и сел Псковской области. Из 670 участников отборочных туров фестиваля в финал вышли самые яркие, активные, одаренные и артистичные. У зрителей есть уникальная возможность услышать и увидеть в одном концерте лучших представителей талантливой молодежи Псковской области.

Начало концертной программы в 16.00.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Момент установки главной новогодней ёлки попал в объектив камеры фотокора «Псковской правды»
Завершился ремонт пяти километров автомобильной дороги «Дедовичи – Дно – Костыжицы»
Иван Штылин уволился с поста председателя комитета по спорту Псковской области
«Экопром» старается участвовать в мероприятиях, которые улучшают Псковскую область
Чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству пройдут в Пскове 7 декабря
Новый «Паспорт туриста» с ответами на самые популярные вопросы выпустила «Псковская правда»
Интерьерные авторские игрушки выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Татьяна Пархомчук
Много мягких игрушек сшила для новогодней ярмарки «ART-ель» мастер Татьяна Григорьева
На ярмарке «ART-ель» псковичи смогут купить магниты с символом года от мастера Любови Злобиной

Комментарии

Авторизация
No comments
Удача опьянила браконьеров

Общество
4 декабря 12:32

Удача опьянила браконьеров

Пенсионеры уже выплатили государству 240 тысяч за ущерб от двух убитых в пыталовском лесу косуль, но от уголовного дела их это не спасло
Живой

Общество
4 декабря 12:21

Живой

После месяца, проведенного велосипедистом в коме после аварии у Моглино, врачи не верили в успешный исход, а он выкарабкался
Пятнадцать кружек до победы

Общество / Знай наших!
3 декабря 12:07

Пятнадцать кружек до победы

Школьники из Псковской области, гончар и штукатур, завоевали главные призы чемпионата «Абилимпикс», впервые у нас два первых места